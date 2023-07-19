19 июля, 06:43

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина

Нарушителю может грозить до семи лет лишения свободы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который пытался поджечь Мавзолей Ленина в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении мужчины, который пытался поджечь Мавзолей Ленина и бросил в его сторону бутылку с зажигательной смесью, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, ему может грозить до семи лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел около 22:00 в понедельник. Неадекватный мужчина подошел к Мавзолею Ленина и бросил в его сторону бутылку с зажигательной смесью. Возгорания не последовало. Правоохранители оперативно задержали нарушителя. В отношении мужчины был составлен протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". 

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