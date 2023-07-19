Экс-глава МФЦ по Коми осуждена за хищение 2,8 млн рублей под видом премиальных

Сыктывкарский городской суд приговорил ее к 3,5 года колонии общего режима

СЫКТЫВКАР, 19 июля. /ТАСС/. Бывший руководитель МФЦ Республики Коми Наталья Жегунова признана судом виновной в хищении 2,8 млн рублей под видом премиальных выплат подчиненным. Сыктывкарский городской суд приговорил ее к 3,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей, сообщила прокуратура республики.

"Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственного автономного учреждения Республики Коми "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми". Она признана виновной по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с осужденной причиненного ею ущерба.

Установлено, что Жегунова на посту директора МФЦ с декабря 2017 года по декабрь 2021 года собирала с подчиненных часть сумм премий, выплаченных им в заведомо завышенном размере. Выплаты начислялись работникам изначально с условием передачи большей их части руководителю учреждения. Ущерб от неправомерных действий женщины составил 2,8 млн рублей. Расследование по делу провело УФСБ по региону.

Подсудимая настаивала на своей невиновности, заявляя, что ее оговорили.

В июле 2022 года была осуждена предыдущий директор МФЦ в Коми Наталья Рейтенбах и руководитель строительных организаций Егор Котельников за хищение 6,48 млн рублей бюджетных средств. Деньги похитили под видом ремонта 17 объектов МФЦ. Рейтенбах была приговорена к 2,5 года колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на год, Котельников - к 4 годам колонии общего режима. В пользу МФЦ с обоих взысканы похищенные 6,48 млн рублей.