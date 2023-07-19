19 июля, 06:55

В Крыму первых эвакуированных жителей доставили в ПВР после пожара на полигоне

Пожар на войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым
© Михась Сибилевский/ ТАСС

Пункт развернут на базе школы №2 в поселке Кировское

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Первую группу эвакуированных жителей доставили в пункт временного размещения (ПВР), развернутый на базе школы №2 в поселке Кировское после пожара на войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым, сообщили ТАСС в администрации школы.

"Эвакуированные жители начинают прибывать. По состоянию на 09:30 мск у нас в пункте размещения около 18 человек. Мы сейчас регистрируем их, размещаем. Пункт питания у нас есть, медицинский кабинет есть. Они обеспечены всем необходимым", - сказали в администрации. 

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© Информационное агентство ТАСС
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