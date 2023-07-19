В Новгородской области возбудили второе дело в отношении полицейского за продажу вещдоков

Обвиняемый находится под стражей

ТАСС, 19 июля. Следователи в Новгородской области возбудили второе уголовное дело в отношении начальника ОМВД России по Окуловскому району, который, по версии следствия, продал пять автомобилей, являющихся вещественными доказательствами по другим делам. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении начальника подразделения регионального управления МВД <..> установлен дополнительный эпизод преступной деятельности начальника ОМВД России по Окуловскому району. В настоящее время он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства из корыстной заинтересованности)", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2023 года начальник ОМВД России по Окуловскому району незаконно продал пять автомобилей, изъятых и признанных вещественными доказательствами по уголовным делам, находившимся в производстве отдела дознания и следственного отдела. Эти автомобили, согласно приговорам суда, должны были быть возвращены законным владельцам. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В начале июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ сообщал о том, что начальник подразделения регионального управления МВД задержан в Новгородской области по подозрению в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в апреле этого года начальник ОМВД России по Окуловскому району незаконно продал автомобиль, изъятый в рамках проведения процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, без проведения процедуры признания автомобиля бесхозяйным и передаче его в собственность государства.