В Белоруссии непогода привела к нарушению электроснабжения в почти 300 населенных пунктах

В Минэнерго отметили, что последствия непогоды больше всего были ощутимы в Минской, Гомельской и Могилевской областях

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Шквалистый ветер и ливни привели к нарушению электроснабжения в почти 300 населенных пунктах в Белоруссии. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

"За прошедшие сутки перебои в электроснабжении зафиксированы в 289 населенных пунктах страны. В их устранении было задействовано 129 аварийных бригад и 147 единиц техники. Большинство восстановительных работ завершено к 23:00 18 июля", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что последствия непогоды больше всего были ощутимы в Минской, Гомельской и Могилевской областях. "Сильные ливни со шквалистым ветром привели к падению деревьев на линии электропередачи, их обрыву, местами - повалены опоры ЛЭП. Больше всего пострадали Молодечненский, Речицкий, Могилевский районы", - уточнили в министерстве.