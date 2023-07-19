Грузовик Минобороны Австралии с танком Abrams попал в ДТП

Пострадали шесть человек

СИДНЕЙ, 19 июля. /ТАСС/. Военный грузовик Министерства обороны (МО) Австралии, перевозивший американский танк Abrams, стал причиной ДТП, в котором серьезно пострадали шесть человек. Об этом в среду сообщили в австралийском оборонном ведомстве.

Там указали, что министерству "известно об аварии с участием нескольких транспортных средств, <...> причиной которой стал грузовик, перевозивший американский танк Abrams". "Министерство будет оказывать поддержку в расследовании инцидента", - подчеркивается в заявлении.

В полиции штата Квинсленд сообщили, что ДТП произошло после 12:00 (06:00 мск) недалеко от города Рокхемптон (расположен на восточном побережье Австралии, в 600 км к северу от Брисбена). "На месте инцидента сотрудники полиции обнаружили четыре серьезно поврежденных грузовых автомобиля, один из которых перевозил танк, и три горящих легковых машины. Шесть человек были доставлены в больницы городов Рокхемптон и Гладстона", - указали в полиции, отметив, что состояние трех госпитализированных врачи считают тяжелым.

Грузовик Минобороны, спровоцировавший аварию, двигался к месту проведения военных учений Talisman Sabre, которые пройдут на северо-востоке Австралии с 22 июля по 4 августа 2023 года. На месте аварии работают военная полиция и сотрудники аварийных служб штата. Идет расследование причин и обстоятельств произошедшего.