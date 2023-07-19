19 июля, 08:05,
обновлено 19 июля, 08:29

МЧС очистило от взрывоопасных предметов более 890 га в новых регионах

Ведомство обнаружило и обезвредило свыше 90 тыс. боеприпасов, сообщил глава министерства Александр Куренков

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пиротехнические отряды МЧС России очистили от взрывоопасных предметов более 890 га в новых регионах РФ, обнаружено и обезврежено свыше 90 тыс. боеприпасов. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

"Обследована и очищена от взрывоопасных предметов территория площадью более 890 га. Обнаружено и обезврежено свыше 90 тыс. снарядов, мин и других боеприпасов. Особое внимание обращено на земли сельхозназначения, территории вокруг объектов энергетики и жизнеобеспечения населения", - сказал министр.

Кроме этого, пиротехники МЧС России обследуют на наличие взрывоопасных предметов территорию в Тельмановском районе ДНР, где планируется строительство железнодорожной линии. "Подразделениями МЧС России разобраны завалы зданий на площади более 186 тыс. кв. метров", - добавил министр. 

Теги:
РоссияКуренков, Александр Вячеславович
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