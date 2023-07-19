19 июля, 08:09,
обновлено 19 июля, 08:51

В Запорожской области создадут спасательный центр МЧС для защиты АЭС

Для создания главков в новых регионах ведомство увеличило на 15 тыс. свою штатную численность

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. МЧС России создаст в Запорожской области спасательный центр для защиты потенциально опасных объектов, включая Запорожскую ГЭС. Об этом в среду в Совете Федерации сообщил глава МЧС Александр Куренков.

"С учетом рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, таких как Запорожская АЭС, принято решение о создании спасательного центра МЧС России в Запорожской области", - сказал он.

Для создания главков в новых регионах МЧС увеличило на 15 тыс. свою штатную численность. Общее число сотрудников ведомства составляет теперь 303 тыс. человек.

Также в Мариуполе был построен и введен в эксплуатацию республиканский спасательный центр. В нем несут службу более 800 спасателей. В Луганской и Донецкой народных республик созданы военизированные горноспасательные части на 2,5 тыс. сотрудников. 

Теги:
РоссияКуренков, Александр Вячеславович
© Информационное агентство ТАСС
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