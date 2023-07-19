Экс-директор ЧОП, охранявшего школу в Ижевске, где произошла стрельба, не признал вину

Стрельба в школе в Ижевске

Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

ТАСС, 19 июля. Алексей Злобин, бывший директор частного охранного предприятия "Щит", которое охраняло школу №88 в Ижевске, где произошла стрельба, не признает вину по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Суд исследовал материалы уголовного дела. Свою вину Злобин не признает", - говорится в сообщении.

Суд по уголовному делу начался 6 июля. Стрельба в школе № 88 в Ижевске произошла утром 26 сентября 2022 года. В результате ЧП погибли 18 человек, более 20 пострадали. Злобин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, Злобин, будучи руководителем охранной организации, осуществлявшей на основании контракта охрану МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №88" города Ижевска, не обеспечил надлежащим образом ее охрану, в результате чего в сентябре 2022 года на школу было совершено вооруженное нападение.

Ранее суд помещал Злобина под домашний арест, позднее мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.