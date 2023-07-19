В Белгородской области за сутки зафиксировали более 80 снарядов со стороны ВСУ

В результате обстрела были ранены пять человек

ТАСС, 19 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области более 80 боеприпасов, в том числе сбросили с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гранаты и взрывные устройства. В результате обстрела были ранены пять человек, повреждены частные дома и линия электропередачи, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка - 15. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА 2 гранаты. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По данным Гладкова, в Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано 2 прилета, в Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Новопетровка - 2 минометных снаряда, в селе Вериговка противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство неустановленного образца, на хуторе Бабка зафиксировано 13 прилетов, из-за чего повреждены 3 частных дома и линия электропередачи.

"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино - зафиксировано 8 прилетов. В результате обстрела пострадали 5 человек - у всех осколочные ранения. Бригадами скорой медицинской помощи мужчины были доставлены в городскую больницу №2. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Одного из пострадавших с легким ранением бедра отправили домой на амбулаторное лечение", - написал он.

Гладков добавил, что в Шебекинском округе также по поселку Ленинский со стороны ВСУ было выпущено 6 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - 4 снаряда, по селу Терезовка - 8 минометных снарядов, по хутору Марьино - 3 минометных снаряда, по международному автомобильному пункту пропуска "Шебекино" - 7 артиллерийских снарядов. Глава региона написал, что в Грайворонском городском округе село Дроновка было атаковано дроном-камикадзе противника, в Краснояружском районе из гранатомета была обстреляна окраина села Поповка, везде обошлось без последствий.