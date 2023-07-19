19 июля, 08:29

Дети из Югры сообщили об издевательствах в лагере на Урале

Прокуратура проводит проверку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области организовала проверку о возможных противоправных действиях со стороны сотрудников загородного оздоровительного лагеря "Медная горка" под Екатеринбургом в отношении детей, прибывших из Ханты-Мансийского автономного округа на отдых. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о противоправных действиях со стороны сотрудников загородного оздоровительного лагеря "Медная горка" в отношении детей, прибывших из ХМАО на отдых. <…> Родителям стало известно о противоправных действиях в отношении их детей. Несовершеннолетние заявили о неподобающем отношении к ним со стороны сотрудников лагеря в период смены, в том числе об оскорблении, нанесении телесных повреждений одному из подростков", - сказано в сообщении.

Как уточнил ТАСС директор департамента образования и науки Югры, дети прибыли в лагерь из города Нефтеюганска. "Детей отправляли из Нефтеюганска. Администрация города с лагерем сейчас ведет претензионную работу. Департамент образования и науки Югры также отрабатывает данную ситуацию на своем уровне", - отметил он.

Ранее местные СМИ и паблики в социальных сетях сообщили, что дети из Югры в июле отдыхали в лагере "Медная горка" Свердловской области. По возвращении они рассказали родителям, что воспитатели якобы ругали их, угрожали им, заставляли спать на грязном постельном белье, подглядывали за ними в душе и не давали сообщить о происходящем родителям. Поэтому рассказать обо всем они смогли только дома. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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