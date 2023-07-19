На Украине из-за непогоды обесточены более чем 110 населенных пунктов

В Минэнерго также сообщили, что в настоящий момент выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребностей страны

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Отключение электроэнергии вследствие непогоды зафиксировано более чем в 110 населенных пунктах Украины. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, в Днепропетровской области обесточены 75 населенных пунктов, в Сумской - 14, Полтавской - 12, Черниговской - 6, в Киевской - 4.

Кроме того, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области без света остаются 37 населенных пунктов.

В ведомстве также сообщили, что в настоящий момент выработки электроэнергии в системе Украины достаточно для покрытия потребностей, дефицита нет.