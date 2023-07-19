На Reddit составили протокол за фейки об СССР и российской армии

Организации грозит штраф в размере до 4 млн рублей

МОСКВА, 19 июля./ТАСС/. Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении, составленный в отношении американской компании Reddit Inc. за отказ удалять запрещенную в РФ информацию. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"В суд поступил административный протокол в отношении Reddit Inc., составленный за совершение ею административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ", - сказала представитель суда.

Как сообщили в суде, в протоколе указано, что претензии к онлайн-платформе связаны с отказом удалять заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, экстремистскую информацию, а также с дискредитацией Вооруженных сил РФ. Организации грозит штраф в размере до 4 млн рублей.