19 июля, 09:16
Военная операция на Украине

В жилом доме в Судже произошел пожар после обстрела со стороны Украины

Артем Геодакян/ ТАСС, архив
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

ТАСС, 19 июля. Пожар в жилом доме в Судже Курской области возник после обстрела со стороны Украины, пострадавших нет.

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Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Сегодня со стороны Украины обстреляна Суджа. <…> Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения", - написал губернатор.

По словам Старовойта, было зафиксировано три прилета. "Обязательно окажем помощь в восстановлении домовладений", - добавил глава региона. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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