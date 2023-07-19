В жилом доме в Судже произошел пожар после обстрела со стороны Украины

Пострадавших нет

ТАСС, 19 июля. Пожар в жилом доме в Судже Курской области возник после обстрела со стороны Украины, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Сегодня со стороны Украины обстреляна Суджа. <…> Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения", - написал губернатор.

По словам Старовойта, было зафиксировано три прилета. "Обязательно окажем помощь в восстановлении домовладений", - добавил глава региона.