Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника ИГ к 16 годам колонии

Приговор в законную силу не вступил

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил участника международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к 16 годам колонии по статьям за терроризм, изготовление взрывчатки и ее хранение. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора <…> в отношении Демурчева М. А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подсудимый в марте 2022 года, находясь в городе Карачаевске, вступил в террористическую организацию и по телефону договорился с иным лицом совершить на территории Карачаевска теракт. В апреле 2022 года Демурчев следил за зданиями администрации Карачаевского городского округа и Карачаевского муниципального района, а также Карачаевского городского суда и отдела МВД, фотографировал и снимал видео, которые отправлял иному лицу.

Также подсудимый купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, изготовил его и хранил у себя дома.

Приговор в законную силу не вступил.