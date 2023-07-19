ФСБ задержала подозреваемого в подготовке поджога военной техники в Казани

Злоумышленник был боевиком запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"

КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали в Казани участника запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России".

Он планировал теракты на военных объектах республики.

Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

"УФСБ России по Республике Татарстан официально подтверждает факт задержания участника организации "Легион "Свобода России", который планировал поджечь военную технику на территории республики", - сказал собеседник агентства.

В марте 2023 года Верховный суд РФ признал террористической украинскую организацию "Легион "Свобода России".