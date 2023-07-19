19 июля, 09:21

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке поджога военной техники в Казани

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

Злоумышленник был боевиком запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"

КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали в Казани участника запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России".

Читайте также
ФСБ заявила, что задержанная в Угличе россиянка должна была взорвать ГЭС по заданию КиеваФСБ задержала в Симферополе агента украинской разведки, подорвавшего ж/д пути в КрымуФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

Он планировал теракты на военных объектах республики.

Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

"УФСБ России по Республике Татарстан официально подтверждает факт задержания участника организации "Легион "Свобода России", который планировал поджечь военную технику на территории республики", - сказал собеседник агентства.

В марте 2023 года Верховный суд РФ признал террористической украинскую организацию "Легион "Свобода России". 

Теги:
РоссияТатарстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация