ФСБ задержала подозреваемого в подготовке поджога военной техники в Казани

КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали в Казани участника запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России".
Он планировал теракты на военных объектах республики.
Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.
"УФСБ России по Республике Татарстан официально подтверждает факт задержания участника организации "Легион "Свобода России", который планировал поджечь военную технику на территории республики", - сказал собеседник агентства.
В марте 2023 года Верховный суд РФ признал террористической украинскую организацию "Легион "Свобода России".