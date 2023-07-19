19 июля, 09:27

СМИ сообщили о попытке ограбления дома Джейн Биркин в Париже

Телеканал BFMTV отметил, что это не первая за последние дни попытка ограбления дома актрисы

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Неизвестные в ночь со вторника на среду попытались проникнуть в парижский дом актрисы и певицы Джейн Биркин, которая умерла 16 июля. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

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По данным телеканала, попытка кражи со взломом произошла около 04:00 утра (05:00 мск). Прибывшие на место стражи порядка зафиксировали повреждения на входной двери.

BFMTV отметил, что это не первая за последние дни попытка ограбления дома Биркин. В понедельник трое человек уже пытались проникнуть в жилище артистки, однако их прогнали ее соседи. 

Теги:
ФранцияБиркин, Джейн
© Информационное агентство ТАСС
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