В Петербурге неизвестный подорвал банкомат в отделении Сбербанка

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Полиция Петербурга разыскивает неизвестного, который минувшей ночью устроил взрыв в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся в городе Колпино. Предположительно, злоумышленник пытался вскрыть банкомат, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции, представители других экстренных служб. Приняты меры к розыску и задержанию причастных к данному инциденту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около трех часов ночи. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, при взрыве никто не пострадал. Поврежден один из банкоматов, остекление и внутренняя отделка помещения. По предварительным данным, злоумышленник использовал пиротехническую смесь из содержимого петард и фейерверков.