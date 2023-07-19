В Сибири площадь лесных пожаров уменьшилась почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом

С начала сезона зарегистрировано более 2,2 тыс. лесных пожаров

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров на территории Сибирского федерального округа, по данным на первое полугодие 2023, составила 153,8 тыс. га, что меньше почти в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС рассказал исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по СФО Константин Николайченко.

"С начала пожароопасного сезона зарегистрировано более 2,2 тыс. лесных пожаров. Это меньше по отношению к 2022 году в 1,61 раз. И огнем пройдено 153,8 тыс. га - это меньше по площади в 2,46 раза", - сказал Николайченко, отметив, что на 19 июля прошлого года было зарегистрировано более 3,5 тыс. пожаров на общей площади 378,5 тыс. га.

Больше всего, по его словам, от пожаров пострадали леса Томской области (более 87,8 тыс. га), Алтайского края (22,4 тыс. га) и Красноярского края (порядка 15,6 тыс. га).

Кроме того, начальник отдела финансового контроля и администрирования платежей департамента лесного хозяйства по СФО Мария Меньщикова рассказала, что в 2023 году запланированы лесовосстановительные работы на 383,7 тыс. га - выше на 67 тыс. га, чем в прошлом году (78% приходятся на Иркутскую область и Красноярский край). На данный момент годовой план выполнен на 55%.

"В этом году по округу финансирование составило 450 млн рублей - это на уровне 2022 года. Есть субъекты, которым увеличили финансирование - в Красноярском крае практически на 25 млн рублей", - сказала Меньщикова, отметив, что по Сибири эти средства реализованы на 63%.