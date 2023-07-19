Bild: на вокзале в Нюрнберге из-за нападения сирийца пострадали трое полицейских

По информации газеты, проводится расследование дела о покушении на убийство

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Неизвестный выходец из Сирии совершил нападение на полицейских на главном вокзале Нюрнберга (федеральная земля Бавария), трое правоохранителей пострадали. Об этом в среду сообщила газета Bild.

По ее информации, во вторник вечером 28-летний сириец напал на нескольких полицейских на центральном вокзале Нюрнберга. В руках злоумышленника была разбитая стеклянная бутылка. Трое сотрудников полиции пострадали.

В настоящее время, как пишет издание, проводится расследование дела о покушении на убийство. Следователи также выясняют, имело ли нападение исламистскую составляющую, поскольку злоумышленник несколько раз прокричал "Аллах акбар". Пока, как отметили правоохранители, подозрения в исламизме не подтвердились.

В среду нападавший должен предстать перед судьей, который вынесет решение о возможном содержании под стражей.