Yonhap: КНДР в 2022 году могла похитить $700 млн в криптовалюте со счетов в Южной Корее

По данным агентства, Пхеньян пока не смог монетизировать эти средства

СЕУЛ, 19 июля. /ТАСС/. Хакеры КНДР в прошлом году могли похитить около $700 млн в криптовалюте со счетов в Республике Корея. Такое утверждение в среду опубликовало агентство Yonhap со ссылкой на источники.

"Мы подтвердили, что Северная Корея завладела виртуальными активами на сумму $700 млн в двух отдельных инцидентах в прошлом году", - привело агентство слова представителя южнокорейской разведки. По его сведениям, Пхеньян пока не смог монетизировать эти средства. Отмечается, что указанной суммы хватило бы, чтобы покрыть расходы на 30 запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Разведка Южной Кореи в последнее время прослеживает тенденцию к увеличению случая краж криптовалюты хакерами из КНДР, которые, по некоторым оценкам, приносят стране около 30% от всего объема валютных поступлений.