19 июля, 10:23

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы с градом

Порывы ветра могут достигать 25 м/с

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за прогнозируемых гроз с градом, сильных дождей и ветра объявлено в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В ближайший час и до конца суток 19 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. 20-21 июля в юго-западных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале)", - говорится в сообщении. 

Гроза в Челябинске началась в примерно 14:30 (12:30 мск), передает корреспондент ТАСС. Примерно через 20 минут после начала она перешла в дождь. Жители города в сети "ВКонтакте" делятся фотографиями и видео того, как дождевая вода залила проезжую часть различных улиц, в частности, пересечения проспекта Победы с улицей Чичерина. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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