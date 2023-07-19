Для жителей Улан-Удэ в зоне паводка организовали подвоз питьевой воды

В мэрии подчеркнули, что доставка будет производиться ежедневно

УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Подвоз питьевой воды организован для жителей левобережной части Улан-Удэ, чьи дома попали в зону поднятия грунтовых вод из-за паводка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил администрации Советского района совместно с комитетом городского хозяйства организовать подвоз чистой питьевой воды для жителей Левобережья. В связи с повышением грунтовых вод подвоз будет производиться ежедневно", - сообщили в пресс-службе.

С начала июля на протяжении нескольких дней в Бурятии шли дожди, из-за этого поднялся уровень рек, в том числе реки Селенга, протекающей через столицу республики. Подтоплено несколько десятков подворий частных домов.

На прошлой неделе уровень воды в Селенге достиг пикового для июля значения - 152 см (при 130 см вода выходит на пойму). В последние дни уровень реки начал снижаться, по состоянию на утро 19 июля он спал до 236 см. Однако, как отметил на оперативном совещании мэр, "пока расслабляться не стоит". "Всего лишь середина лета, а у нас обычно к августу-сентябрю начинается большая вода", - приводит пресс-служба слова Шутенкова.

Также грунтовые воды из-за паводка поднялись на территории пригородного Иволгинского района Бурятии. Там подтоплено более 80 подворий, и также организован подвоз воды.

В ГУ МЧС по Бурятии предупредили, что 20 и 21 июля по южным районам Бурятии ожидаются сильные дожди, возможен град.