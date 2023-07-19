СК начал проверку после избиения мужчины охранниками магазина в Обнинске

Информация об избиении ранее появилась в соцсетях

КАЛУГА, 19 июля. /ТАСС/. Охранники магазина в Обнинске Калужской области избили мужчину в подсобном помещении, обвинив его в краже, инцидент с издевательствами попал на видео, следственные органы начали проверку данной информации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В интернете размещено видео, на котором сотрудники охраны, по данным Telegram-каналов, мигранты, в подсобном помещении одного из магазинов в городе Обнинске Калужской области физически издевались над покупателем, который якобы украл товар. Следственными органами СК РФ по Калужской области по данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

На кадрах видео, опубликованного в местных СМИ и соцсетях, охранники в подсобном помещении бьют мужчину по рукам и требуют его не воровать, он обещает этого больше не делать. Потом мужчину заставляют продолжительное время находиться в упоре лежа на руках, в это время мужчины и женщины разговаривают за кадром - требуют мужчину стоять так час, отжиматься, ругают его и насмехаются над ним.

Ранее власти региона предлагали максимально упростить процедуру лишения гражданства для мигрантов, которые находятся незаконно на территории Калужской области, также ужесточат порядок работы для организаций, выдающих сертификаты для получения гражданства. В феврале 2022 года Калужская область вышла из программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Отмечалось, что иностранцам запретят работать в Калужской области в сфере общепита, транспорта и торговли.