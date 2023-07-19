СК заявил, что подозреваемый в похищении девочки в Ростовской области судим

В ведомстве уточнили, что он ранее был судим за инаслование

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в похищении шестилетней девочки в городе Шахты Ростовской области был ранее неоднократно судим, в том числе за изнасилование. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Девочка во вторник ушла с детской площадки в Шахтах с незнакомым мужчиной и пропала. Полицейские обнаружили ее живой и задержали подозреваемого в ее похищении мужчину. "Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, задержан, им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель города Шахты", - сообщили в ведомстве, уточнив ТАСС, что задержанный был судим за изнасилование.

В ведомстве также сообщили, что в отношении ребенка проведена судебно-медицинская экспертиза, девочка была допрошена с участием законного представителя и психолога. Результаты следственной работы показали, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, "каких-либо противоправных действий в отношении ребенка не совершалось". Следователи допрашивают подозреваемого, устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. Решается вопрос об аресте задержанного.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение).