В Приангарье восстановили электроснабжение двух поселков

Поселения Братского района были без света почти три дня

ИРКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Подачу электроэнергии восстановили в двух поселениях Братского района Иркутской области, которые почти три дня оставались без света после грозы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Братском районе восстановили подачу электричества в населенных пунктах, где оно было отключено из-за грозы. <…> Поселки Октябрьский и Харанжино оставались без света более двух суток. Накануне в 23:00 (18:00 мск) был обнаружен обрыв провода между опорами, из-за повреждения которого отсутствовало электричество. Сегодня электроснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности, который был введен в Братском районе, снят.

В ночь на 17 июня в Иркутской области прошел грозовой фронт. Всего в Братском районе было нарушено электроснабжение 25 поселений. В большей части из них подачу электричества восстановили оперативно.