МВД показало видео задержания администратора "Кремлевской прачки" и его помощника

Михаила Полякова и Александра Санина арестовали по подозрению в вымогательстве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. МВД России показало видео задержания администраторов популярных Telegram-каналов, арестованных по подозрению в вымогательстве. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об администраторе Telegram-канала "Кремлевская прачка" Михаиле Полякове и его помощнике Александре Санине.

В пресс-центре МВД РФ сообщили, что задержаны два жителя Москвы, которые подозреваются в вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере. "Предварительно установлено, что злоумышленники организовали работу сети популярных Telegram-каналов. В них под видом новостных сообщений распространялась заведомо ложная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. За ее удаление и отказ от дальнейшего распространения фигуранты требовали крупные суммы. Деньги переводились в криптовалюте на анонимные электронные кошельки", - сказали в пресс-центре.

Полицейские по местам проживания подозреваемых провели обыски. "Обнаружены и изъяты технические средства, подтверждающие их причастность к противоправной деятельности, документы, наличные деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - отметили в ведомстве.

Тверской суд Москвы арестовал Полякова и Санина 15 июля. Они являются фигурантами дела о вымогательстве 40 млн рублей у руководства АО "Ланит" за удаление и блокировку негативных публикаций о компании.