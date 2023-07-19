19 июля, 11:01,
обновлено 19 июля, 11:04

Суд в Воронеже арестовал подозреваемого в двойном убийстве

Его взяли под стражу на два месяца

ВОРОНЕЖ, 19 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа арестовал на два месяца 25-летнего мужчину, который подозревается в двойном убийстве. Об этом сообщила журналистам в среду представитель следственного управления СК по Воронежской области.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении 25-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС представитель Ленинского суда, задержанный по фамилии Шеховцов будет находиться под стражей до 13 сентября.

Ранее ресс-служба следственного управления СК по Воронежской области сообщила о задержании 25-летнего мужчины, подозреваемого в двойном убийстве на территории Хохольского района Воронежской области. По данным воронежских СМИ, в Хохольском районе 6 июля возле машины были найдены два трупа в камуфляжной одежде. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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