В Ленобласти площадь тления вблизи полигона ТБО сократилась до 600 кв. м

В тушении участвуют 24 человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Площадь тления вблизи полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области сократилась до 600 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области.

"Площадь тления опилок составляет около 600 кв. м. <…> Работает личный состав Леноблпожспас и федеральной пожарной охраны Ленинградской области. Работы [по тушению] продолжаются", - рассказали в комитете.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области, в тушении задействовано 6 единиц техники и 24 человека. "Предпринимаются все меры для скорейшей ликвидации, но загоревшиеся кучи деревянной щепы достигали высоты около 30 м, горение происходило по поверхности, а сейчас происходит тление на глубине. Инженерной техникой производится перекапывание и дальнейшее тушение", - пояснили в управлении.

Информация о пожаре поступила днем 17 июля, площадь возгорания изначально составляла 800 кв. м. Из-за усиления ветра скорость распространения огня увеличилась, площадь пожара выросла к вечеру до 3 тыс. кв. м. В 21:07 мск 17 июля пожар был локализован. По состоянию на вечер 18 июля площадь тления уменьшилась до примерно 1 тыс. кв. м, открытого горения не наблюдалось.