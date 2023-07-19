В Петербурге ликвидировали разлив кислоты около Выборгского шоссе

Специалисты дезактивировали содой и засыпали песком зону ЧП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Аварийные экологические службы Санкт-Петербурга ликвидировали разлив кислоты вблизи Выборгского шоссе города. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.

"Более шести часов потребовалось Комитету по природопользованию и аварийной экологической службе ГУП "Экострой" для ликвидации разлива кислоты вблизи Выборгского шоссе Санкт-Петербурга. Специалисты, вызванные сотрудниками полиции 49 отдела Выборгского района, оперативно выехали на место", - говорится в сообщении.

Разлив был обнаружен на грунтовой дороге. Активная химическая реакция и большое количество испарений говорит о том, что концентрация химических веществ была значительной.

"Кислота представляет серьезную угрозу для окружающей среды, поскольку химические вещества могут проникать в почву, водные и воздушные объекты, вызывая загрязнение и опасность для животных, растений и людей", - отметили в комитете.

Специалисты дезактивировали содой и засыпали песком зону разлива. Как уточнили в комитете, две тонны загрязненных отходов вывезли на утилизацию.