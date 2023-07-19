19 июля, 11:06

На побережье Черногории разбился легкомоторный самолет

Пострадали два человека

БЕЛГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Легкомоторный туристический самолет потерпел крушение в населенном пункте Штой. Два человека пострадали. Об этом в среду сообщает портал Vijesti online со ссылкой на полицейское управление.

По информации издания, в результате крушения самолета на берегу Адриатического моря пилот и один пассажир получили травмы различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Сообщается, что самолет совершал туристический полет с пассажирами над городом Улцинь вдоль черногорского побережья. 

Теги:
Черногория
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