В России более 18 тыс. человек пострадали от финансовой пирамиды "Лайф из гуд"

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, им причинен ущерб на 15 млрд рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Жертвами финансовой пирамиды, работавшей под брендом "Лайф из гуд" в регионах России, стали более 18 тыс. человек, им причинен ущерб на 15 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что от действий злоумышленников пострадали более 18 тыс. человек. По предварительным данным, доход от криминального бизнеса фигурантов превысил 15 млрд рублей. Из них 158,5 млн рублей лидер сообщества легализовал путем приобретения недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - сказала Волк.

Противоправную деятельность злоумышленники вели с 2014 года в нескольких регионах России, создав подконтрольные организации с сетью региональных филиалов под единым брендом "Лайф из гуд". Людям предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье либо получение дохода в размере до 25% годовых. При этом деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались. Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.

Деятельность финансовой пирамиды была пресечена в марте 2022 года. Четверо подозреваемых арестованы, а еще пятеро, в том числе и 53-летний организатор сообщества, объявлены в розыск. "Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении подозреваемого в организации преступного сообщества, деятельности финансовой пирамиды и мошенничестве возбуждены 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ", - добавила представитель ведомства.

Предварительное расследование уголовных дел продолжается.