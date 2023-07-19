МВД просит ареста еще одного администратора "Кремлевской прачки" по делу о вымогательстве

По сведениям Тверского районного суда Москвы, он работает переводчиком в ООО "Ветеран"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Следователи МВД просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу еще одному администратору Telegram-канала "Кремлевская прачка", который проходит подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве. Об этом ТАСС в среду сообщили в Тверском районном суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей администратору Telegram-канала "Кремлевская прачка" Денису Владимировичу Савинскому, подозреваемому по ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - сообщили в суде, не уточнив сути претензий к этому человеку. По данным суда, он работает переводчиком в ООО "Ветеран", которое занимается электромонтажным оборудованием и переработкой сточных вод.

Ранее ТАСС сообщили в силовых структурах, что администратор телеграм-канала "Кремлевская прачка" задержан по подозрению в вымогательстве в Москве, дело расследует ГУ МВД России по Москве. 15 июля по этому уголовному делу были арестованы два администратора канала: экс-сотрудник ФСБ Михаил Поляков и генеральный директор ООО "Производственно-строительная компания "Наследие" Александр Санин.