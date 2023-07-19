СМИ: угрозу теракта на вокзале Лилле придумали два пассажира, чтобы успеть на поезд

Сообщение о террористе в одном из поездов послужило причиной эвакуации вокзала "Лилль-Европа", передает радиостанция France Bleu

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Сообщение с информацией о присутствии террориста в одном из поездов, послужившее причиной эвакуации вокзала "Лилль-Европа", оказалось ложным, звонок совершили два пассажира, решившие таким образом задержать поезд, на который они опаздывали. Об этом в среду сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, полиция обнаружила пару, совершившую звонок. Речь идет о двух пассажирах поезда, следовавшего по маршруту Париж - Лилль. Какой именно поезд они собирались задержать, не сообщается.

В свою очередь в полицейском управлении департамента Нор сообщили об окончании проверки на вокзале. "Операция на вокзале "Лилль-Европа" завершена", - отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter. Стражи порядка также напомнили о недопустимости ложных вызовов сотрудников правоохранительных органов.

Ранее об эвакуации вокзала в Лилле из-за возможной террористической угрозы в одном из составов сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в полиции.