В Коми замруководителя следственного отдела арестовали за незаконный оборот наркотиков

Он также будет освобожден от занимаемой должности и уволен

СЫКТЫВКАР, 19 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя Ижемского межрайонного следственного отдела в Усть-Цилемском районе Республики Коми Николай Канев арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Заместитель руководителя Ижемского межрайонного следственного отдела в Усть-Цилемском районе Николай Канев обвиняется в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Он заключен под стражу", - сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Коми.

Нарушивший присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации фигурант освобожден от занимаемой должности и уволен, сообщили в следственном управлении.