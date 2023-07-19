В Обнинске возбудили дело после избиения мужчины охранниками магазина

Решается вопрос о задержании подозреваемых

КАЛУГА, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту избиения мужчины в магазине Обнинска Калужской области, решается вопрос о задержании подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Калужской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением) по факту размещенного в сети интернет видео о противоправных действиях в отношении мужчины в подсобном помещении магазина в Обнинске. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о задержании подозреваемых", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, охранники магазина, предположительно, мигранты, обвинили мужчину в краже, завели его в подсобное помещение и избили. В интернете было размещено соответствующее видео, которым заинтересовались правоохранители.