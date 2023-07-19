Суд отложил рассмотрение дела 22 участников "Азова" до 9 августа

В ходе заседания большинство подсудимых не признали вину по предъявленному обвинению, часть фигурантов признали частично, подтвердив свое участие в нацбатальоне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд до 9 августа отложил рассмотрение дела 22 участников националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), передает корреспондент ТАСС в среду из зала заседания.

"Следующее заседание 9 августа в 10:00 мск", - сказал судья. В ходе заседания в среду большинство подсудимых не признали вину по предъявленному обвинению, часть фигурантов признали частично, подтвердив свое участие в нацбатальоне "Азов". Также суд отказал в прекращении уголовного дела в отношении одной из 22 участников "Азова" по ходатайству защитника фигурантки, который в том числе сослался на отсутствие умысла захвата власти в ДНР у подзащитной, которая работала поваром в нацбатальоне.

Ранее во время заседаний гособвинитель сообщил, что двое из 24 фигурантов были обменяны и не примут участия в заседаниях. Также суд удовлетворил ходатайство гособвинителя об изменении всем участникам нацбатальона инкриминируемых им статей УК ДНР на статьи УК РФ.

На скамье подсудимых находятся в том числе восемь женщин, которые работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе поварами. Еще одну подсудимую не доставили в суд из-за болезни. Часть фигуранток в марте 2022 года были задержаны военнослужащими ДНР при попытке пересечения блок-поста на юго-западной окраине Мариуполя после ухудшения стратегического положения батальона. Остальные участницы нацбатальона, находившиеся на больничном в период СВО, были задержаны в апреле 2022 года при освобождении от оккупации территории ДНР.

Также в числе подсудимых участники "Азова", которые весной 2022 года собирали информацию о местонахождении союзных сил ДНР и РФ, передавали ее для обстрелов, а также стреляли из автомата АК-74М по позициям союзных сил ДНР и РФ. Часть из них готовились к насильственному захвату новых неподконтрольных им территорий ДНР, контролировали блок-посты, охраняли и обороняли военный городок, а также оккупированные территории ДНР, в том числе в селах Рыбацкое, Мелекино, Павлополь, городах Марьинка и Красногоровка, а также вблизи микрорайона Восточный Мариуполя, где размещались посты и патрули "Азова". Они были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий на блок-посту вблизи металлургического комбината.

Согласно данным прокуратуры ДНР, которая занималась расследованием уголовных дел (на тот момент орган объединял в себе функции СК и прокуратуры - прим. ТАСС), каждый из 24 участников нацбатальона обвинялся в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР, семерым были также предъявлены обвинения в организации деятельности "Азова", еще 17 - в участии в деятельности "Азова".