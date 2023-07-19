Полицейские задержали подозреваемых в избиении молодого человека в Москве

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции оперативно задержали трех подозреваемых в избиении сидевшего на лавочке в центре Москвы молодого человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В понедельник в Telegram-каналах появилось видео с жестоким избиением молодого человека. Один злоумышленник избивает его ногами, двое наблюдают. Пострадавший после избиения не может подняться, а злоумышленники уходят. Полиция начала проверку данной информации с видеосопровождением.

"После детального изучения видеозаписи сотрудники уголовного розыска УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников инцидента в районах проживания. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения", - сказали в пресс-службе. В ГУ МВД добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

В полиции уточнили, что инцидент произошел 12 июня в ЦПКиО им. Горького.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что все трое задержанных - жители Москвы, при этом двое из них уроженцы Дагестана и Узбекистана 2006 года рождения. "Предварительно, удары молодому человеку наносил уроженец Узбекистана", - сказал собеседник агентства, добавив, что остальные задержанные могут проходить в рамках дела свидетелями.