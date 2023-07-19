На Ставрополье мужчину подозревают в осквернении символов воинской славы

По данным следствия, он разместил на памятном знаке "Звезды героев" наклейку с надписью, выполненную из краски, имитирующей кровь

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Москвы, который подозревается в осквернении символов воинской славы России на Ставрополье. Об этом в среду сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственным отделом по городу Невинномысску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Москвы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 14 ноября 2022 года подозреваемый, находясь на аллее Славы Невинномысска, разместил на памятном знаке "Звезды героев" наклейку с надписью, выполненную из краски, имитирующей кровь. После этого мужчина сфотографировал и опубликовал данную фотографию в одном из мессенджеров.

Отмечается, что возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря эффективному взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД России.