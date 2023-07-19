Протокол на гендиректора "Яндекса" по статье о распространении ЛГБТ рассмотрят 2 августа

Административный протокол рассмотрит мировой судебный участок №101 района Замоскворечье

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мировой судебный участок №101 района Замоскворечье 2 августа рассмотрит административный протокол, составленный на генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за распространение среди детей информации о ЛГБТ. Об этом ТАСС сообщили в суде в среду.

"Рассмотрение административного протокола в отношении Савиновского по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ назначено на 2 августа", - сказал собеседник агентства.

Статья 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для физических лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей - для должностных.

Артем Савиновский стал гендиректором "Яндекса" весной 2022 года, ранее он возглавлял медиасервисы компании.