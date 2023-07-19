Адвокат назвал причинами крушения Ту-22М3 возможность дефекта ВПП и состояния борта

В результате происшествия в Мурманской области погибли три члена экипажа, один выжил

МУРМАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Причинами крушения бомбардировщика Ту-22М3 и гибели троих человек в 2019 году на аэродроме Оленья в Мурманской области могли стать ошибки при проектировании посадочной полосы, неудовлетворительное техническое состояние самолета, а также то, что погибшие летчики во время ЧП не были пристегнуты ремнями безопасности должным образом. Об этом в среду сообщил ТАСС адвокат одного из обвиняемых в крушении бомбардировщика Юрий Касаткин.

"Причинами катастрофы, как выяснилось в суде, является то, что самолет приземлился на концевую полосу безопасности (до начала бетонной взлетно-посадочной полосы - прим. ТАСС), у которой при строительстве аэродрома был вдвое превышен допустимый уклон", - сказал Касаткин, добавив, что самолет не проходил должного ремонта, так как в корпусе самолета отсутствовали болты, рассыпавшиеся от старости, а погибшие члены экипажа во время ЧП не были надежно пристегнуты ремнями безопасности.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 22 января 2019 года на аэродроме Оленья в Мурманской области. В результате ЧП погибли три члена экипажа, один выжил. Следователи полагают, что во время тренировочного полета, когда начался сильный снегопад, руководитель полетов не отправил самолет на запасной аэродром, хотя командир экипажа не был допущен к полетам в таких метеоусловиях. При посадке с превышением допустимых перегрузок и скорости самолет загорелся и разрушился. Следствие обвинило в халатности и нарушении правил полетов командира войсковой части и руководителя полетов. Подсудимые свою вину не признают.

По словам адвоката, у стороны защиты и обвинения были разногласия по тому, что явилось причиной ЧП, в частности, по месту приземления самолета, поэтому, как рассказал адвокат, одно из закрытых судебных заседаний было выездным и состоялось на аэродроме. Следователи считают, что самолет приземлился на первой плите посадочной полосы. Однако, как утверждает Касаткин, на аэродроме обнаружили следы бомбардировщика Ту-22М3 за 21 метр до начала взлетно-посадочной полосы (ВПП), и самолет сел на так называемую концевую полосу безопасности. С помощью экспертизы выяснилось, что ее уклон в два раза превышает допустимые значения из-за ошибки при проектировании полосы аэродрома.

ТАСС запросил официальный комментарий у стороны обвинения. На момент публикации материала он не был получен.