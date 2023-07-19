В Хакасии прокуратура опротестовала в суде нормативы о начислении зарплат учителям

По словам депутата Госдумы Сергея Сокола, в июне и июле 2023 года ему поступило 284 обращения с жалобами на зарплату от учителей и воспитателей образовательных организаций

ТАСС, 19 июля. Прокуратура опротестовала в Верховном суде Хакасии региональные нормативные акты на основании, которых идет расчет зарплат педагогов региона. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Хакасского одномандатного округа Сергей Сокол.

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова прокуратура региона направила два исковых заявления в Верховный суд Республики Хакасия, в которых требует отменить отдельные положения нормативных актов, принятых правительством республики, на основании которых производится расчет заработной платы педагогов", - написал Сокол, приложив ответ на свой запрос от первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина.

Также он сообщил, что надзорное ведомство обратилось в Абаканский городской суд с требованием к властям республики осуществить расчет нормативов и повышающих коэффициентов, которые используются при начислении заработной платы педагогов.

По словам Сокола, в июне-июле этого года с жалобами на зарплату к нему поступило 284 обращения от учителей и воспитателей образовательных организаций. В свою очередь, ранее министр образования республики Анатолий Бутенко заявлял ТАСС, что в 2023 году от педагогов поступило четыре жалобы на снижение заработной платы.

Ранее Сокол в своем Telegram-канале сообщал, что правительство региона взяло на себя обязательство провести педагогам перерасчет зарплат за несколько месяцев, но не сделало этого, несмотря на представление прокуратуры региона. Депутат направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.