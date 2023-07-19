Рязанский облсуд оставил в СИЗО экс-сенатора от региона Петину по делу о взятке

Она останется под стражей до 9 сентября

ТАСС, 19 июля. Рязанский областной суд отклонил апелляцию бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области и экс-сенатора от региона Ирины Петиной на решение Советского районного суда об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Петина останется в СИЗО до 9 сентября, она обвиняется в получении взятки, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе облсуда.

"Апелляция Ирины Петиной отклонена, решение Советского районного суда об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, то есть до 9 сентября, остается в силе", - сказали в пресс-службе.

11 июля Советский районный суд Рязани избрал в отношении Петиной меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 9 сентября. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), в двух эпизодах - получения должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Петина с 2011 по 2020 год занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области. Курировала отделы бухгалтерского учета и отчетности, государственных закупок и правового обеспечения, а также планово-финансовый отдел. В 2020-2022 годах была членом Совета Федерации от Рязанской области.