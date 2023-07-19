Суд отклонил жалобу экс-главы курганского ГУ МЧС на приговор к шести годам лишения свободы

Его приговорили по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

ТАСС, 19 июля. Седьмой кассационный суд (Челябинск) отклонил жалобу бывшего руководителя главка МЧС по Курганской области Олега Рожкова на его приговор к шести годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщается в картотеке суда в среду.

"Рожков Олег Анатольевич, перечень статей - 286 ч. 3 п. "в"; 285 ч. 1; 159 ч. 3; 285 ч. 1 УК РФ. Результат в отношении лица - жалоба без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения - без изменения", - говорится в картотеке.

Ранее Курганский городской суд приговорил Рожкова к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления сроком на два года с лишением специального звания полковник внутренней службы.

Рожков был задержан и арестован в марте 2020 года. По данным прокуратуры региона, суд установил, что Рожков подписал акты о приемке мобильных робототехнических комплексов по госзаказу, заведомо зная об их существенных недостатках. В результате из бюджета было необоснованно перечислено более 56 млн рублей. А также, являясь исполняющим обязанности по вакантной должности начальника управления, ввел главного бухгалтера в заблуждение для начисления ему выплат в повышенном размере, в итоге Рожкову было необоснованно выплачено около 130 тыс. рублей. Кроме того, его признали виновным в том, что с 2008 по 2019 год он давал указания руководителям подведомственных учреждений о предоставлении ему для личного пользования специальной техники.