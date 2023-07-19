Суд рассмотрит протокол в отношении Ильи Варламова 10 августа

Ему грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы 10 августа рассмотрит протокол в отношении блогера Ильи Варламова (признан иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Варламова в 11:00 мск 10 августа", - сообщили в суде.

Ранее в Мещанский суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении И. А. Варламова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ("Производство и распространение иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента"). Санкция статьи предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц.

В конце марта Минюст внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников.