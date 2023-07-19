В Москве человек упал под поезд на станции метро "Тульская"

В настоящее время пассажира извлекли, состояние уточняется

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Тульская". Пассажир упал под прибывающий поезд. В настоящее время его извлекли, состояние уточняется", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как уточнили в департаменте транспорта Москвы, движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено и вводится в график. Ранее сообщалось, что на южном участке серой ветки временно увеличены интервалы в движении поездов из-за человека на пути.