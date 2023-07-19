19 июля, 14:27

При пожаре на леднике Сиачен в Гималаях погиб офицер индийской армии

Трое солдат получили сильные ожоги, их на вертолете эвакуировали в госпиталь

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июля. /ТАСС/. Капитан ВС Индии погиб, еще три военнослужащих серьезно пострадали в результате пожара в расположении одного из подразделений индийских войск на высокогорном леднике Сиачен в Гималаях. Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Офицер умер от отравления дымом, трое солдат получили сильные ожоги и были на вертолете эвакуированы в госпиталь. По словам источников, пожар возник по бытовым причинам.

Сиачен - крупнейший ледник в гималайской горной системе Каракорум. За контроль над ним с 1984 года произошло несколько военных конфликтов между Индией и Пакистаном. Оба соседних государства дислоцируют в районе Сиачена свои постоянные воинские контингенты. 

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