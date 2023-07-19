В Кабардино-Балкарии три человека пострадали при вспышке газовоздушной смеси

Их доставили в медицинские учреждения

НАЛЬЧИК, 19 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали при вспышке газовоздушной смеси в кафе в городе Баксане в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом сообщили в журналистам в среду в ГУ МЧС по региону.

"В 16:35 мск 19 июля поступила информация о том, что в кафе по адресу: г. Баксан, ул. Революционная произошла вспышка газовоздушной смеси. По прибытии было установлено, что произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении кафе без последующего горения. В результате происшествия пострадали три человека, которые доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Информация уточняется, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работали шесть сотрудников ГУ МЧС России по КБР.