Суд в Чехии подтвердил вердикт о заключении на 5,5 года угрожавшему политикам расправой

В суде отметили, что обвиняемый в ходе слушания дела признался в содеянном

ПРАГА, 19 июля. /ТАСС/. Верховный суд в Праге в среду подтвердил вынесенный ранее краевым судом в городе Пльзень (Западная Чехия) приговор о заключении сроком на 5,5 года 36-летнему Томашу Чермаку, который во время пандемии распространял в социальных сетях призывы к отмене действовавших в республике в тот период социальных ограничений, расправе над вводившими их политиками и сожжению Сената (верхней палаты парламента) Чехии. Об этом сообщил председательствовавший на заседании судья Иржи Лнэничка.

"Верховный суд в Праге подтвердил приговор краевого суда в городе Пльзень о заключении сроком на пять с половиной лет Томашу Чермаку, - приводит его слова портал novinky.cz. - Состав преступления был определен верно, и, кроме того, обвиняемый [в ходе слушания дела] признался в содеянном".

Лнэничка уточнил, что Чермак "призывал к насилию по отношению к членам парламента и правительства Чехии". Приговор был вынесен по статье "Поддержка и пропаганда терроризма". Признанный виновным получил минимальный срок, предусмотренный по этой статье.

Чермак, в свою очередь, заявил, что считает приговор суровым, так как его призывы к насилию по отношению к политикам были "преувеличением, которые [он] не воспринимал всерьез". Адвокат осужденного намерен продолжить добиваться пересмотра судебного вердикта.