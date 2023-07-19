19 июля, 14:38

Упавший под поезд на станции метро "Тульская" в Москве остался жив

Мужчине была оказана вся необходимая помощь

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пассажир, упавший на жесткий путь под прибывающий поезд на станции метро "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, выжил, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Мужчину удалось спасти, ему была оказана вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что по данному факту проводится проверка.

Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график, сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком", - значится в публикации. Ранее интервалы в движении поездов были временно увеличены. 

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